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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 12:11 BJT

印度金融市场：美联储消息和中国数据令卢比跌至纪录低位，股市和债市亦受创

路透孟买6月20日 - 印度卢比周四跌至纪录低位，股市和债市亦受到重创，因此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)发出了将缩减货币刺激规模的信号。这凸显出印度仰赖外资流入，来帮助其填补经常帐赤字缺口。

中国汇丰制造业PMI初值创九个月低位，亦打击了印度金融市场。

卢比兑美元跌至59.9350的纪录低位，刷新了6月11日所创前历史低位58.98。卢比兑美元最新报59.82/81，周三收盘价为58.71/72。

印度公债收益率(殖利率)跳升。指标公债收益率 较上个交易日升10个基点，至7.36%。

印度BSE 和NSE 股指均跌逾2%。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 郑茵)
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