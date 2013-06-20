印度金融市场：美联储消息和中国数据令卢比跌至纪录低位，股市和债市亦受创

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透孟买6月20日 - 印度卢比周四跌至纪录低位，股市和债市亦受到重创，因此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)发出了将缩减货币刺激规模的信号。这凸显出印度仰赖外资流入，来帮助其填补经常帐赤字缺口。
中国汇丰制造业PMI初值创九个月低位，亦打击了印度金融市场。
卢比兑美元跌至59.9350的纪录低位，刷新了6月11日所创前历史低位58.98。卢比兑美元最新报59.82/81，周三收盘价为58.71/72。
印度公债收益率(殖利率)跳升。指标公债收益率 较上个交易日升10个基点，至7.36%。
印度BSE 和NSE 股指均跌逾2%。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 郑茵)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。