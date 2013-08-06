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货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 12:31 BJT

印度卢比汇率：卢比兑美元跌至纪录低位，央行举措未能止住跌势

路透孟买8月6日 - 印度卢比周二跌至纪录低位，说明央行长达一个月的收紧资金举措迄今未能支撑卢比。

卢比兑美元 报61.32/33，刷新此前在7月8日创下的纪录低位61.21。(完)

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