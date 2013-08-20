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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 13:11 BJT

印度金融：央行从63.85水准起抛售美元以拉高卢比--交易员

路透8月20日 - 五名交易员告诉路透，为使印度卢比脱离纪录低点，印度央行从63.85水准开始通过国有银行抛出美元。

卢比最新报63.56/58，脱离稍早触及的日低64.13。

印度公债收益率(殖利率)亦随卢比反弹而回升。10年券收益率 最新报9.27%，日内升4个基点，盘中一度升至9.48%。(完)
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