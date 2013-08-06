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货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 17:08 BJT

印度股市：NSE指数跌逾2%，因卢比触及纪录低位

路透孟买8月6日 - 印度股市NSE股指 周二跌逾2%，Yes Bank 等银行股下挫，因市场担心印度央行将宣布新措施收回流动性，以保护印度卢比汇率。此前卢比跌至纪录低位。

NSE股指已下跌2.17%，指标BSE股指 大跌2.04%。(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)
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