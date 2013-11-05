印度发射首枚火星探测器

路透新德里11月5日(记者 Sruthi Gottipati) -印度周二向火星发射首枚火箭，旨在以较低成本将一枚卫星送入火星附件的轨道。

这枚探测器从印度东南海岸发射升空，预计在9月前开始绕火星运行，以寻找甲烷和矿产迹象。

印度空间研究组织(Indian Space Research Organisation)发言人DeviprasadKarnik表示：“这是我们星际探索任务的一个初步起点。”

目前只有美国、欧洲和俄罗斯曾成功向火星发射探测器。向火星发射探测器失败率很高，如果印度发射成功将极大地提升民族自豪感。2011年，中国曾尝试发射火星探测器，但未成功。

印度火星探测器造价为45亿卢比(7,300万美元)，仅为美国宇航局火星大气与挥发演化(MAVEN)任务的九牛一毛。MAVEN也定于11月发射。分析人士称，凭借其低成本技术，印度或许能在全球太空市场抢到更多份额。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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