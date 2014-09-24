印度探测器首航成功进入火星轨道

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透新德里9月24日 - 印度火星探测器周三成功进入火星轨道，印度由此成为第一个首次尝试即完成火星之旅的国家。
印度火星轨道探测器任务（Mars Orbiter Mission）的成功，将提振该国50年来的太空项目。印度总理莫迪计划扩大在航天基础设施和科技方面的投入。
这次任务的成功，让印度成为继美国、俄罗斯和欧洲之后成功将探测器送往火星轨道或着陆火星的国家。
通讯信号证实探测器进入火星轨道后，位于印度南部城市班加罗尔的的指挥中心发出了庆祝声。
坐在科学家身后的总理莫迪在最后时刻神情紧张，探测器成功进入火星轨道后，莫迪向科学家们道贺。
“印度已经成功抵达火星。恭喜各位，”莫迪在指挥中心发表的讲话中说。
“我们今天创造了历史。我们敢于探索未知领域，并且实现了几乎不可能完成的任务。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。