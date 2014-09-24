印度探测器首航成功进入火星轨道

路透新德里9月24日 - 印度火星探测器周三成功进入火星轨道，印度由此成为第一个首次尝试即完成火星之旅的国家。

印度火星轨道探测器任务（Mars Orbiter Mission）的成功，将提振该国50年来的太空项目。印度总理莫迪计划扩大在航天基础设施和科技方面的投入。

这次任务的成功，让印度成为继美国、俄罗斯和欧洲之后成功将探测器送往火星轨道或着陆火星的国家。

通讯信号证实探测器进入火星轨道后，位于印度南部城市班加罗尔的的指挥中心发出了庆祝声。

坐在科学家身后的总理莫迪在最后时刻神情紧张，探测器成功进入火星轨道后，莫迪向科学家们道贺。

“印度已经成功抵达火星。恭喜各位，”莫迪在指挥中心发表的讲话中说。

“我们今天创造了历史。我们敢于探索未知领域，并且实现了几乎不可能完成的任务。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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