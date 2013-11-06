印度发射首枚火星探测器

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里11月5日 - 印度周二向火星发射首枚火箭，旨在以较低成本将一枚卫星送入火星附件的轨道。
这枚探测器从印度东南海岸发射升空，预计在9月前开始绕火星运行，以寻找甲烷和矿产迹象。
印度空间研究组织(Indian Space Research Organisation)发言人Deviprasad Karnik表示：“这是我们星际探索任务的一个初步起点。”
目前只有美国、欧洲和俄罗斯曾成功向火星发射探测器。向火星发射探测器失败率很高，如果印度发射成功将极大地提升民族自豪感。2011年，中国曾尝试发射火星探测器，但未成功。
印度火星探测器造价为45亿卢比(7,300万美元)，仅为美国宇航局火星大气与挥发演化(MAVEN)任务的九牛一毛。MAVEN也定于11月发射。分析人士称，凭借其低成本技术，印度或许能在全球太空市场抢到更多份额。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。