印度探测器首航成功进入火星轨道

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里9月24日 - 印度火星探测器周三成功进入火星轨道，印度由此成为第一个首次尝试即完成火星之旅的国家。
印度火星轨道探测器任务（Mars Orbiter Mission）的成功，将提振该国50年来的太空项目。印度总理莫迪计划扩大在航天基础设施和科技方面的投入。
这次任务的成功，让印度成为继美国、俄罗斯和欧洲之后成功将探测器送往火星轨道或着陆火星的国家。
通讯信号证实探测器进入火星轨道后，位于印度南部城市班加罗尔的的指挥中心发出了庆祝声。
坐在科学家身后的总理莫迪在最后时刻神情紧张，探测器成功进入火星轨道后，莫迪向科学家们道贺。
“印度已经成功抵达火星。恭喜各位，”莫迪在指挥中心发表的讲话中说。
“我们今天创造了历史。我们敢于探索未知领域，并且实现了几乎不可能完成的任务。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。