印度今年将启动火星探测计划

韩国军方称朝鲜据信发射一枚弹道导弹 但飞行距离不远
路透首尔4月5日 - 韩国军方表示，朝鲜周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物，该物体最后落入朝鲜半岛外海。 朝鲜此次发射正值中美两国领袖本周即将举行峰会，特朗普与习近平可能会讨论对朝鲜施加更多压力迫使其放弃武器研发。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透新德里2月21日 - 印度总统穆克吉周四表示，今年将启动首个火星计划。印度有意在全球太空竞赛中追赶美国、俄罗斯及中国。
穆克吉对国会议员称：“2013年计划执行多项太空任务，包括启动印度首个火星计划及发射首枚导航卫星。”
参与该项目的科学家表示，印度将于10月在东南沿海通过无人航天器向火星轨道发射一颗卫星，耗资约8,300万美元。
由印度生产的航天器将历时9个月抵达火星，并将在距离火星表面500公里的椭圆形轨道上绕飞。
印度太空研究组织(ISRO)的一名科学家Deviprasad Karnik在班加罗尔通过电话表示：“任务已准备就绪。”
印度的火星探测计划招致国人的批评。印度不仅饱受严重的营养不良和电力供应短缺困扰，而且目前正经历着十年来最严重的经济放缓。但印度一直表示，太空项目的技术研发对日常生活应用有实际作用。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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