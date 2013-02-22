印度今年将启动火星探测计划

《中国重要政经日程》--4月5日-9月
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(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里2月21日 - 印度总统穆克吉周四表示，今年将启动首个火星计划。印度有意在全球太空竞赛中追赶美国、俄罗斯及中国。
穆克吉对国会议员称：“2013年计划执行多项太空任务，包括启动印度首个火星计划及发射首枚导航卫星。”
参与该项目的科学家表示，印度将于10月在东南沿海通过无人航天器向火星轨道发射一颗卫星，耗资约8,300万美元。
由印度生产的航天器将历时9个月抵达火星，并将在距离火星表面500公里的椭圆形轨道上绕飞。
印度太空研究组织(ISRO)的一名科学家Deviprasad Karnik在班加罗尔通过电话表示：“任务已准备就绪。”
印度的火星探测计划招致国人的批评。印度不仅饱受严重的营养不良和电力供应短缺困扰，而且目前正经历着十年来最严重的经济放缓。但印度一直表示，太空项目的技术研发对日常生活应用有实际作用。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透上海4月5日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年4月 4/6 0945 财新服务业PMI 3月 4/7 -- 官方外汇储备 3月 4/12 0930 居民消费价格指数(CPI) 3月 工业生产者价格指数(PPI) 3月 4/13 -- 海关统计月度初步汇总数据 3月 4/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 一季度