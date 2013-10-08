独家：印度不因明年大选改变财政节支计划

路透新德里10月7日 - 财政部长齐丹巴南周一表示，印度政府将必须限制支出并削减补贴，以实现其财政赤字目标。这说明节支措施不会因明年的大选而受到干扰。

齐丹巴南在美国之行前夕对路透说，他不会允许当前财年赤字跨越“红线”，即赤字与国内生产总值(GDP)之比为4.8%。

“我们已经发布了节支指令，这会给我们节省一些钱，”他说。

伴随着疲弱的经济成长，这个亚洲第三大经济体还面临着持续的通胀，企业艰难前行，银行资产不断恶化。但齐丹巴南未理会印度主权债信评等可能被下调的风险，而印度主权评等只比垃圾级高一个级距。

“没有理由下调评等，”他在接受采访时说。“如果某家评级机构寻找准备下调评等的国家，有其它六七个国家。”

受美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购债预期的影响，最近印度卢比是受创最重的新兴货币之一，一度较5月水准下挫约20%。

最近印度卢比稍有反弹。齐丹巴南称，央行现在或可以考虑扭转一些旨在提振卢比的流动性紧缩举措了。

“如果卢比波动受到了抑制，且投机活动已经结束，那么央行可能希望解除一些之前采取的措施，”他说。

周一，印度央行下调一个重要的隔夜利率，将7月中以来为支撑卢比而采取的紧急举措进一步撤出。

齐丹巴南指出，美联储最终实施缩减购债举措后，会产生一定影响，但现在基本已被市场消化，他相信投机客已被降服。

他称，“我们认为，我们已经向每个人释放了这样的信号--不要狙击卢比。”

齐丹巴南称，必须尽早解决燃料和食物补贴支出大增问题，这是稳定经济系列举措的组成部分。印度石油需求有近80%依靠进口来满足，卢比贬值使得政府的燃料补贴成本更高。

他不太可能宣布全面减支，但他表示可能会控制一些大型政府部门的支出。(完)

(编译 侯向明/石冠兰 审校 张涛)

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