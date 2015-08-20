印度经济正显现出回升迹象 未来料进一步改善--央行总裁拉詹

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透孟买8月20日 - 印度央行总裁拉詹周四表示，印度经济显现出改善迹象，同时补充道，农村需求升温将使经济增长进一步改善。
“你可能看到农村需求更加强劲地复苏，与当前状况相比，这将成为一个巨大利好，”拉詹在一个行业活动上称。
拉詹还表示，中国人民币贬势在目前水平尚不“令人担忧”。然而他补充道，全球央行贬值本币的政策行动是个堪忧的趋势。
中国央行在8月11日让人民币贬值近2%，这令市场感到意外。(完)
(编译 许娜/汪红英；审校 张明钧/李婷仪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。