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国际财经 | 2015年 8月 20日 星期四 13:28 BJT

印度经济正显现出回升迹象 未来料进一步改善--央行总裁拉詹

路透孟买8月20日 - 印度央行总裁拉詹周四表示，印度经济显现出改善迹象，同时补充道，农村需求升温将使经济增长进一步改善。

“你可能看到农村需求更加强劲地复苏，与当前状况相比，这将成为一个巨大利好，”拉詹在一个行业活动上称。

拉詹还表示，中国人民币贬势在目前水平尚不“令人担忧”。然而他补充道，全球央行贬值本币的政策行动是个堪忧的趋势。

中国央行在8月11日让人民币贬值近2%，这令市场感到意外。(完)

(编译 许娜/汪红英；审校 张明钧/李婷仪)

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