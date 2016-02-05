经济学家称印度实际GDP增长逊于官方数据

路透孟买/新德里2月5日 （记者 Rafael Nam/Rajesh Kumar Singh） - 从农村的摩托车销售到铁路货运，经济学家甚至印度央行都在用自己的方式计算印度的经济增长。

他们的观点如何？他们认为印度实际增长远逊于官方数据。

一年前印度统计局公布了新的国内生产总值（GDP）数据，他们称这些新数据更好地反映了货物与服务供应链的价值增值。此后对印度GDP数据准确性的质疑一直存在。

据一项路透调查，按照新的计算方法，分析师预计印度周一将公布的10-12月当季GDP增长7.3%。这略低于上季增速，但高于中国去年第四季度的6.8%。

尽管7.3%的增长看似强劲，但是在印度企业销售疲软、银行贷款放缓以及投资疲弱的背景下，缺乏历史数据系列令人很难得出印度经济运行良好的结论。印度的历史数据系列仍在编制当中。

“感觉我们的增长没有7-8%，”一位熟悉印度央行研究方法的官员表示。

与其他经济学家一样，印度央行现在转向混合模型，将新旧GDP计算方法的要素混合，以更好感知印度经济潜在的健康状况。

Ambit Capital按照自己的计算方法，估计10-12月当季印度GDP年化增长可能为5-6%。

“印度不是全球增速最快的经济体，”Ambit驻孟买经济学家Ritika Mankar Mukherjee表示。

“不管你怎么解释，尽管有些经济部门在增长，譬如IT或者电商，但大部分经济部门实际在下滑。

对印度经济增长的较悲观估计可能与印度之前的GDP计算方法显示的增长趋势较为一致。印度之前的GDP计算方法一年前还显示印度经历了25年来增速低于5%的最长期间。

这种减速在连续遭遇两年乾旱的印度农村地区尤为明显。

最近卸任的印度前中央统计局局长库马尔（Ashish Kumar）称，经济学家用以理解增值数据所使用的标准是错的。

“你必须知道新的GDP数据本质上反映了效率，”他对路透表示。“将之与基于数量的指标进行对比会是一个错误。”（完）