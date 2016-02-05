经济学家称印度实际GDP增长逊于官方数据

国际油价从一周低位上涨 因国际能源署称市场供应正缓慢收紧
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。
路透孟买/新德里2月5日 （记者 Rafael Nam/Rajesh Kumar Singh） - 从农村的摩托车销售到铁路货运，经济学家甚至印度央行都在用自己的方式计算印度的经济增长。
他们的观点如何？他们认为印度实际增长远逊于官方数据。
一年前印度统计局公布了新的国内生产总值（GDP）数据，他们称这些新数据更好地反映了货物与服务供应链的价值增值。此后对印度GDP数据准确性的质疑一直存在。
据一项路透调查，按照新的计算方法，分析师预计印度周一将公布的10-12月当季GDP增长7.3%。这略低于上季增速，但高于中国去年第四季度的6.8%。
尽管7.3%的增长看似强劲，但是在印度企业销售疲软、银行贷款放缓以及投资疲弱的背景下，缺乏历史数据系列令人很难得出印度经济运行良好的结论。印度的历史数据系列仍在编制当中。
“感觉我们的增长没有7-8%，”一位熟悉印度央行研究方法的官员表示。
与其他经济学家一样，印度央行现在转向混合模型，将新旧GDP计算方法的要素混合，以更好感知印度经济潜在的健康状况。
Ambit Capital按照自己的计算方法，估计10-12月当季印度GDP年化增长可能为5-6%。
“印度不是全球增速最快的经济体，”Ambit驻孟买经济学家Ritika Mankar Mukherjee表示。
“不管你怎么解释，尽管有些经济部门在增长，譬如IT或者电商，但大部分经济部门实际在下滑。
对印度经济增长的较悲观估计可能与印度之前的GDP计算方法显示的增长趋势较为一致。印度之前的GDP计算方法一年前还显示印度经历了25年来增速低于5%的最长期间。
这种减速在连续遭遇两年乾旱的印度农村地区尤为明显。
最近卸任的印度前中央统计局局长库马尔（Ashish Kumar）称，经济学家用以理解增值数据所使用的标准是错的。
“你必须知道新的GDP数据本质上反映了效率，”他对路透表示。“将之与基于数量的指标进行对比会是一个错误。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。
不过，这次美国股市将是近代总统过渡期间表现最佳的行情之一。标准普尔500指数自美国大选日以来累计上涨5.8%。
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