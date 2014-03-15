印度在安达曼群岛搜索马航失联飞机

路透印度布莱尔港3月14日（记者 Sanjib Kumar Roy） -印度飞机周五对安达曼-尼科巴群岛进行了彻底搜索，此前有迹象表明马航MASM.KL失联飞机可能飞向了那里。

搜索失联飞机的努力最初都集中在马来西亚东北，但马来西亚空军负责人称，军事雷达发现一架不明身份飞机3月8日一早飞往马来西亚以西，搜索随即转向。

两名消息人士周四对路透表示，该架不明身份飞机似乎沿着一条常用的航线飞行，该航线将会经过安达曼-尼科巴群岛上空。

印度军方发言人HarmeetSingh在安达曼-尼科巴群岛首府布莱尔港表示，印度海军已经向该群岛部署了两架Dornier飞机。目前为止，这两架飞机以及一架对海岸进行搜索的直升机什么都没有发现。

“这好比大海捞针，”Singh说道。

印度国防部称，东部海军司令部也将对孟加拉湾金奈海岸一个15公里×600公里的新区域进行搜索，该区域位于布莱尔港以西900公里，暗示搜索针对一条狭窄的航线。

中国外交部发言人洪磊称，中方感谢印度在搜索方面作出的努力。

安达曼-尼科巴群岛中的一个岛屿上发现火光，但印度军方高官SudhirPillai对路透称，此事与失联马航飞机无关。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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