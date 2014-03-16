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时事要闻 | 2014年 3月 17日 星期一 07:46 BJT

印度暂停搜寻马航失联客机--官员

路透印度布莱尔港3月16日 - 印度官员表示，应马来西亚政府的请求，周日暂停搜寻失联马航客机。

印度此前在两个区域进行搜寻：一个是安达曼和尼科巴群岛附近区域，另一个是孟加拉湾附近。印度国防部官员称，这两个区域的搜寻工作均已经暂停，但可能重新开始。

“马来西亚当局正在重新评估局势，他们将确定是否需要改变搜寻区域。”印度东部海军司令部发言人称。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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