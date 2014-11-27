武装分子袭击克什米尔一座印度军事基地发生交火 共三人丧生

路透印度斯利那加11月27日（记者 Fayaz Bukhari） - 身穿军装的数名武装分子周四袭击了克什米尔地区的一个印度军事基地，导致一名士兵死亡，两名士兵受伤。

一名印度高级军官称，武装分子和军队间的交火还在继续，两名武装 分子被击毙，一名被逮捕。

这名要求匿名的官员表示，四五名武装分子袭击了Arnia镇附近的印度军事基地，该镇距离印巴边境约4公里。

该官员称，武装分子分为两队，一队前往一个军事基地，另外一队躲在村庄的一栋房屋内。

边境安全部队一名高级官员表示，这些武装分子并不是从巴基斯坦那边渗透过来的。

“他们乘坐一辆轿车来到Arnia，躲在一个堡垒内，针对军方发动攻击。”

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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