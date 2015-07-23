美日印拟在印度洋举行联合海军演习--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里7月22日 （记者 Sanjeev Miglani） - 军方及外交消息人士称，日本将参加印度和美国10月在印度洋举行的联合海军演习。
分析人士称，印度决定将每年与美国进行的“Malabar”演习扩大、让日本参加，表明这三个国家的军事关系正在加强。
新德里的一位海军消息人士及一位外交消息人士称，印度、美国及日本军方官员周三和周四在美国驻日本横须贺（Yokosuka）的一个海军基地召开会议对该演习进行计划。
一名日本政府官员证实了上述会议，称来自三国海军的代表正在商讨日本参加该演习的事宜。该官员拒绝透露姓名。
其中一位了解初步计划的消息人士称，这些与会官员将对派遣参加演习的战舰及飞机类型作出决定。该演习将在印度洋东北部的孟加拉湾举行。
“他们正在商讨平台、后勤及三国海军之间的互操作事宜，”该消息人士称。
印度国防部官员拒绝对Malabar 2015演习发表任何评论，称会在举行演习之前发布声明。日本海上自卫队发言人称，尚未决定日本是否参加演习。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”