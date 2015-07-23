美日印拟在印度洋举行联合海军演习--消息

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路透新德里7月22日 （记者 Sanjeev Miglani） - 军方及外交消息人士称，日本将参加印度和美国10月在印度洋举行的联合海军演习。

分析人士称，印度决定将每年与美国进行的“Malabar”演习扩大、让日本参加，表明这三个国家的军事关系正在加强。

新德里的一位海军消息人士及一位外交消息人士称，印度、美国及日本军方官员周三和周四在美国驻日本横须贺（Yokosuka）的一个海军基地召开会议对该演习进行计划。

一名日本政府官员证实了上述会议，称来自三国海军的代表正在商讨日本参加该演习的事宜。该官员拒绝透露姓名。

其中一位了解初步计划的消息人士称，这些与会官员将对派遣参加演习的战舰及飞机类型作出决定。该演习将在印度洋东北部的孟加拉湾举行。

“他们正在商讨平台、后勤及三国海军之间的互操作事宜，”该消息人士称。

印度国防部官员拒绝对Malabar 2015演习发表任何评论，称会在举行演习之前发布声明。日本海上自卫队发言人称，尚未决定日本是否参加演习。(完)