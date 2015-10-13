美日印在孟加拉湾举行海上联合军演 可能引起中国关切

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里10月12日（记者 Sanjeev Miglani） - 美国、日本及印度开始在孟加拉湾举行八年来的首次海上联合军演，此举可能引起中国关切。印度政府消息人士周一称，上述三国每年都将举行此类军演。
印度上次在本国水域举办多国军演是在2007年，曾引起了中国的不安。
美国派出了西奥多·罗斯福号航空母舰和一艘核动力潜艇参加本次为期一周的军演。印度海军称，本次军演涵盖各个方面的演练。
“这是全方位的军演，包括反恐、登舰、搜索、攻占、人道主义援助、救灾等内容，”印度海军发言人D.K.Sharma说。
印度防卫消息人士称，近几年美印在太平洋举行此类军演时，日本有时参加有时不参加，但三国政府目前已就将此类军演正常化达成共识。
印度海军派出一艘潜艇、水面舰艇及海上侦察机参加这次的马拉巴尔（Malabar）军演，但其两艘航母没有参加。日本派出一艘驱逐舰参加军演。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”