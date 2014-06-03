印度新部长车祸身亡 上任刚一周

美军将萨德零部件运至韩国部署地点 朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透新德里6月3日 - 印度政府官员告诉记者，印度农业发展部长Gopinath Munde周二在首都新德里遭遇迎头相撞的车祸丧生。
64岁的Munde一周多前刚刚获得新总理莫迪任命，他周二在前往机场的途中发生车祸导致重伤，送往医院后身亡。
印度运输部长NitinGadkari对记者称：“今天上午早些时候发生车祸，他（Munde）后来被送往Safdarjung医院。上午8:00左右医生宣布他死亡。”
Munde在1995-1999年曾担任马哈拉施特拉邦的副首席部长，2009年和2014年两次当选众议院议员。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透东京4月25日 - 日本执政党--自民党干事长二阶俊博周二表示，他将出席中国5月举行的一带一路峰会。在朝鲜进行导弹和核武器试验造成的紧张局势下，这个迹象表明日本首相安倍晋三希望改善与中国的关系。
路透首尔4月25日 - 据媒体报道，朝鲜周二在人民军建军85周年当天进行了大规模实弹演习；随着围绕平壤核项目和导弹计划的担忧加剧，一艘美国潜艇停靠韩国港口以展示军力。