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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 12:41 BJT

印度新部长车祸身亡 上任刚一周

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里6月3日 - 印度政府官员告诉记者，印度农业发展部长Gopinath Munde周二在首都新德里遭遇迎头相撞的车祸丧生。

64岁的Munde一周多前刚刚获得新总理莫迪任命，他周二在前往机场的途中发生车祸导致重伤，送往医院后身亡。

印度运输部长Nitin Gadkari对记者称：“今天上午早些时候发生车祸，他（Munde）后来被送往Safdarjung医院。上午8:00左右医生宣布他死亡。”

Munde在1995-1999年曾担任马哈拉施特拉邦的副首席部长，2009年和2014年两次当选众议院议员。（完）
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