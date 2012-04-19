印度试射远程导弹 中国料为假想敌

路透印度布巴内斯瓦尔4月19日电（记者 Jatindra Dash）---印度国家电视台称，印度周四试射一枚远程导弹，其射程可及中国不少地区以及欧洲。印度可藉此跻身洲际导弹俱乐部。

电视播放发射画面後不久，在发射现场的科学家达希（S.P.Dash）称此次发射成功。

达希对路透表示：“此次发射实现了各项任务目标。非常精准地命中目标。”

“烈火-5”是印度导弹计划的主要成果，据信其主要目的是为了威慑中国。目前拥有类似远程武器的国家只有联合国安理会五大常任理事国以及以色列。

随着经济迅猛发展，印度期望在世界舞台发挥更大作用，一直寻求跻身安理会常任理事国行列。近年来，印度成为全球头号武器进口国，寻求升级军事装备。

印度此次导弹发射未招致西方国家的批评，中国媒体则提出批评。

中国《环球时报》评论文章称：“西方对印度不与任何核军控和导弹军控条约合作都睁一眼闭一眼。”

评论文章并称：“印度不可高估自己今天的力量。”

印度贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学的教授Srikanth Kondapalli告诉路透：“现在印度能对中国形成威慑了。如果中国过了‘红线’，印度就可以实施最大程度的惩罚。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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