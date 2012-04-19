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时事要闻 | 2012年 4月 19日 星期四 11:31 BJT

印度试射远程导弹 射程可及中国

路透新德里4月19日电---印度国家电视台称，印度周四试射一枚远程导弹，其射程可覆盖中国不少地区以及欧洲。

印度可藉此跻身洲际导弹俱乐部。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

延伸阅读：

印度因天气原因推迟远程导弹试射（here

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