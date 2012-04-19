印度试射远程导弹 射程可及中国

美国商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透新德里4月19日电---印度国家电视台称，印度周四试射一枚远程导弹，其射程可覆盖中国不少地区以及欧洲。
印度可藉此跻身洲际导弹俱乐部。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
延伸阅读：
印度因天气原因推迟远程导弹试射（here）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透北京2月28日 - 针对乐天集团决定同意就“萨德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议，新华周一晚间发布时评指出，毋庸置疑，这将严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益。乐天此次不计后果的草率决定，无异于为虎作伥。对于这样的乐天，中国不欢迎。
路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。