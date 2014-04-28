印度成功试射反弹道导弹

路透印度4月27日（记者 Jatindra Dash） -印度周日成功试射一枚反弹道导弹，该导弹能拦截地球大气层外目标，是该国发展导弹防御系统的重要步骤。

印度正发展二级导弹防御系统，目标是提供多重保护，防止可能遭遇的弹道导弹袭击。

印度国防研发组织（DRDO）发言人Ravi KumarGupta说：“此次试射是我们正在发展的弹道导弹防御系统的一部分。任务顺利完成，拦截参数达成。”

当前仅少数国家拥有反弹道导弹系统，包括美国、俄罗斯和以色列等。

印度、中国和巴基斯坦均拥有核武器。印度曾与巴基斯坦交战三次，2001年险些爆发第四次战争。印度在1962年中印边境战争中落败，此后努力加强国防能力。

近年来印度媒体指责中国军队数百次入侵印度领土，中国则坚决否认。

此外，中国海军加强在印度洋的存在，且中国在南亚参与建设多个港口，包括巴基斯坦的瓜达尔港以及孟加拉的吉大港等，亦令印度感到不安。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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