印度成功试射反弹道导弹

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
(本文由路透中文网编译提供)
路透印度4月27日（记者 Jatindra Dash） - 印度周日成功试射一枚反弹道导弹，该导弹能拦截地球大气层外目标，是该国发展导弹防御系统的重要步骤。
印度正发展二级导弹防御系统，目标是提供多重保护，防止可能遭遇的弹道导弹袭击。
印度国防研发组织（DRDO）发言人Ravi Kumar Gupta说：“此次试射是我们正在发展的弹道导弹防御系统的一部分。任务顺利完成，拦截参数达成。”
当前仅少数国家拥有反弹道导弹系统，包括美国、俄罗斯和以色列等。
印度、中国和巴基斯坦均拥有核武器。印度曾与巴基斯坦交战三次，2001年险些爆发第四次战争。印度在1962年中印边境战争中落败，此后努力加强国防能力。
近年来印度媒体指责中国军队数百次入侵印度领土，中国则坚决否认。
此外，中国海军加强在印度洋的存在，且中国在南亚参与建设多个港口，包括巴基斯坦的瓜达尔港以及孟加拉的吉大港等，亦令印度感到不安。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。