印度要求国内销售的手机必须有紧急呼叫按钮 以保护女性

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
汤森路透基金会孟买4月26日（记者 Rina Chandran） - 印度政府称，从2017年1月开始，所有在印度销售的手机都必须拥有紧急呼叫按钮，让用户用之求助。近年来发生一系列暴力犯罪，导致对女性安全的担忧。
印度信息通信技术部发表声明称，从2018年1月开始，手机必须有内置的全球定位系统。
“技术完全是为了让人类的生活更好，有什么比用于保障女性的安全更好的呢？”周一晚间发布的声明指出。
印度信息通信技术部表示，按住这种新手机的5或9号键将触发紧急呼叫。对于智能手机来说，触发紧急呼叫需要快速连按开关机键三次。声明未提供更多细节。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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