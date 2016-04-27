印度要求国内销售的手机必须有紧急呼叫按钮 以保护女性

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Rina Chandran

汤森路透基金会孟买4月26日 - 印度政府称，从2017年1月开始，所有在印度销售的手机都必须拥有紧急呼叫按钮，让用户用之求助。近年来发生一系列暴力犯罪，导致对女性安全的担忧。

印度信息通信技术部发表声明称，从2018年1月开始，手机必须有内置的全球定位系统。

“技术完全是为了让人类的生活更好，有什么比用于保障女性的安全更好的呢？”周一晚间发布的声明指出。

印度信息通信技术部表示，按住这种新手机的5或9号键将触发紧急呼叫。对于智能手机来说，触发紧急呼叫需要快速连按开关机键三次。声明未提供更多细节。(完)