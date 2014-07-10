焦点：印度总理莫迪首份预算出台 欲促增长兼控赤字

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透新德里7月10日 - 周四，印度总理莫迪的新政府公布了首份预算案。其中包括多项结构改革措施，旨在重振经济增长，同时坚决抵制增加举债的诱惑。
莫迪及其政党在大选中的领先优势堪称30年来之最，外界对新政府寄予厚望，希望能凭借这种选举优势推出堪比1991年市场改革的大胆举措。当年的改革曾给印度带来一个经济高速增长的时代。
不过受限于连续两年经济增速低于5%，新政府宣布了增加资本支出的渐进措施，并安抚外国投资者，将给予其公平待遇。
财长杰特利(Arun Jaitley)向议会表示，他会坚守从上届政府接手的财政赤字目标。不过因为税收疲弱和补助成本高昂，有人预计他会被迫提高赤字水平。
杰特利还称，他会提高国防、保险行业的外商直接投资比例限制，但仍禁止非居民在国防项目中占多数控股权。印度是全球最大的军火买家。
**税制改革**
在另一项签署的动议中，政府计划今年推出税制改革，旨在把印度的29个邦统一成为一个共同市场。分析师认为该举措将帮助政府提升税收，同时改善了企业的经营环境。
印度财长杰特利对议会表示，12亿印度人民对于经济疲弱感到“恼火”。他誓言印度将在未来三到四年内以7%-8%的年增速扩张。
现年61岁的杰特利说，“我们会竭尽全力，来打造一个充满活力的强大的印度。”
投资者已经涌入印度股市，寄望莫迪的领导和权威能够打破前任总理辛格执政10年期间所陷入的改革僵局。
但杰特利宣布的改革举措未能达到一些券商和投资银行的期望，导致印度股市一度跌至两周半低点。公债则走升，因政府承诺要保持财政纪律。
“这看起来是一份较为中性的预算案，应对滞涨的一些关键经济手段有让人憧憬的一面。”AK Capital驻孟买的固定收益分析师Shakti Satapathy说道。
**良药苦口**
现年63岁的莫迪在5月赢得选举，承诺为每月加入劳动力队伍的100万人创造工作岗位。自从5月就职以来，莫迪就警告民众要对“苦药”有所准备。
财长杰特利承诺遵守“艰巨的”预算赤字目标--在2015年3月止的财年与GDP的比率为4.1%。这是本届政府从上届政府继承的目标。
杰特利表示，在紧随其后的两个财年上述比率要降低到3.6%。
杰特利对于财政纪律的承诺要比许多独立分析师预期的强硬。本财年刚过三个月，赤字就已经接近年度目标的一半了，他们预计财长会将赤字目标上调至4.4%。
杰特利表示，希望在12月前就推出全国商品与服务税(GST)达成解决方案。
他还将国防、保险行业的外商直接投资比例上限从26%提高至49%。
他还表示，会设立一个高阶委员会来检讨回溯性征税问题。英国沃达丰(Vodafone)(VOD.L)等企业被追缴巨额税款，因此外界指责回溯性征税压制了外资投资。
杰特利希望通过承诺税负制度将保持稳定来安抚投资者，称政府“一般”不会回溯征税，但并未撤销这项法规。他表示，法院审理的几个案件将通过法律程序来解决。
2015年3月止财年的预算案因今年大选而推迟出台。(完)
(编译 朱晓军/高琦/田建华；审校 张涛)
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