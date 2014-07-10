莫迪新政府首份预算案聚焦增长与就业

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透新德里7月10日 - 印度总理莫迪的新政府周四发布了增长预算案，并誓言控制举债。该国已经历了25年来最长的经济放缓。
印度经济正处于高通胀下的停滞状态，以及1990年代初期自由市场改革后最严重的经济减速。本次预算案是莫迪改革能力的首次大考。在5月大选获胜后，他曾承诺将促进增长和创造数百万新就业岗位。
印度财长杰特利(Arun Jaitley)在预算首秀时表示，12亿印度人民在连续两年经济增速低于5%后感到“恼火”。
杰特利承诺，印度将在三到四年内以7%-8%的增速成长。他还宣布，为了开放经济领域，将取消国防和保险行业的外资限制。
同时，杰特利也承诺将坚持从上届政府那里接手的“令人生畏”的预算赤字目标--即国内生产总值(GDP)的4.1%。
预算案显示，2015/16年财政赤字预计为GDP的3.6%；税收与GDP之比也必须上调。此外，政府还肯定会出台促进增长和降低通胀的政策。(完)
(编译 朱晓军；审校 高琦)
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