莫迪新政府首份预算案聚焦增长与就业

路透新德里7月10日 - 印度总理莫迪的新政府周四发布了增长预算案，并誓言控制举债。该国已经历了25年来最长的经济放缓。

印度经济正处于高通胀下的停滞状态，以及1990年代初期自由市场改革后最严重的经济减速。本次预算案是莫迪改革能力的首次大考。在5月大选获胜后，他曾承诺将促进增长和创造数百万新就业岗位。

印度财长杰特利(Arun Jaitley)在预算首秀时表示，12亿印度人民在连续两年经济增速低于5%后感到“恼火”。

杰特利承诺，印度将在三到四年内以7%-8%的增速成长。他还宣布，为了开放经济领域，将取消国防和保险行业的外资限制。

同时，杰特利也承诺将坚持从上届政府那里接手的“令人生畏”的预算赤字目标--即国内生产总值(GDP)的4.1%。

预算案显示，2015/16年财政赤字预计为GDP的3.6%；税收与GDP之比也必须上调。此外，政府还肯定会出台促进增长和降低通胀的政策。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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