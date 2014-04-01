如果莫迪当选总理 印度对邻国态度将更强硬

路透新德里3月30日（记者 Sanjeev Miglani） - 印度反对党领袖莫迪（NarendraModi）的两位助手称，如果莫迪在5月的大选中当选总理，印度将在中印领土纠纷和印巴对抗中更加强硬。

印度大选4月7日开始，为期五周，来自人民党的印度教民族主义者莫迪目前是领跑的候选人，他对中国和巴基斯坦两个邻国摆出了比较强硬的姿态。他曾在竞选活动中警告中国放弃“扩张主义心态”，他也曾因印度遭穆斯林武装分子攻击而指责巴基斯坦。

“我以大地的名义发誓，我将保卫这个国家。”莫迪上个月在中印有争议的阿鲁纳恰尔邦（中方称藏南地区）一次集会上说道。

莫迪指责执政党印度国大党在国家安全问题上软弱。不过斯德哥尔摩国际和平研究所的数据显示，印度是全球最大的军火买家之一，2007-2011年期间购买金额约为127亿美元，小到基本的军事物品，大到航空母舰。

莫迪的两位顾问表示，尽管他将推行强力外交政策，他也打算控制地区紧张局势，以专注于恢复经济。

“我们的外交政策将以经济为导向，最终目的是建立强大的印度经济，从而能够以我们的条件和其他国家合作。”参与莫迪所在的印度人民党竞选纲领构想的一名策略师说道。

在莫迪领导印度经济发达的古吉拉特邦的超过10年时间里，他曾试图吸引来自中国的投资。他的顾问们表示，如果他当选总理，将寻求在保护印度安全利益和加强中印商务往来上找到平衡。

莫迪从未明确陈述过他的外交政策愿景，但他曾表扬人民党的前总理瓦杰帕伊采取同时基于国力与和平的策略。瓦杰帕伊在1998年下令进行一系列核试验。

“中国人将明白新总理不是个懦夫，他们将不会冒险。”那名人民党策略师指出。

莫迪的顾问们匿名表示，莫迪将迅速阐述印度在其周边的核心安全利益，替换国大党现在实施的、在他们眼中属于“被动”的政策。

尽早解决中印领土纠纷、主张印度在印度洋的主要地位以及对穆斯林武装分子的低容忍将是重点。印度认为穆斯林武装分子常常获得巴基斯坦支持。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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