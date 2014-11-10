莫迪实现“印度制造”大计要靠进口中国钢铁

路透新德里11月10日 - 由于总理莫迪大举推动基建，印度明年的钢铁消费预计将以五年来最快速度增长，但原材料的匮乏意味着印度将要以牺牲另一重要目标--控制进口为代价。

莫迪曾在大选中对上届政府出口铁矿石的同时进口钢铁的做法提出过批评。但他成为印度总理后的头五个月里，赶巧碰上铁矿石和钢铁进口双双增长的情形，影响了他要让印度成为出口大国的决心。

尽管印度有足够产能满足自己的需求，但它4-9月来自中国的钢铁进口较上年同期增加了一倍。

印度钢铁消费预计将增长的同时，中国的钢铁消费却将继续减少，随着莫迪推进标志性的“印度制造”倡议提振工业，很有可能导致大量来自中国的廉价钢铁涌入印度。

莫迪拥有30多年来最高的选民支持率，他将自己的名誉全押在了让印度成为出口大国的目标上面。

然而，印度钢铁进口大增突显出莫迪实现他的梦想将面临的挑战。JSW(JSTL.NS)等钢铁制造商纷纷发出抗议，要求提高进口关税。

“‘印度制造’的宣传口号应该也要适用于钢铁，”Steel Authority of India(SAIL.NS)副总经理Ravinder Bhan说。“让钢铁企业获得铁矿石和其它原材料。但实际情况却不是这样。”

印度已经成为主要的铁矿石和煤进口国，尽管它国内有大量铁矿石和煤储备。印度以前曾是主要的铁矿石出口国，现在却因国内限制非法采矿影响了供应，而在大量进口铁矿石；印度的煤矿巨擘Coal India(COAL.NS)则在努力设法增产。

原材料短缺意味着印度钢铁行业只发挥了80%的产能。但国际钢铁协会预计莫迪的商业支持计划--打造100个新“智慧”城市，建立新的物流中心和宜居小镇--将刺激近年来一直疲弱不振的钢铁需求。

**来自中国的钢铁进口跳增**

国际钢铁协会预计2014年印度的钢铁需求将增长3.4%至7,620万吨，2013年增幅为1.8%。结构性改革和信心改善将扶助印度钢铁需求在2015年进一步增长6%。

然而，JSW、塔塔钢铁(TISC.NS)和Jindal Steel and Power Ltd (JNSP.NS)等印度钢铁制造商面临在价格上输给中国竞争对手的风险。

“在全球市场上你能做的唯一一件事情是，采取保护性行动来挽救印度工业，”印度钢铁部下属一机构的首席经济学家A.S. Firoz说。“否则就无法确定全球价格会在什么水平，或者中国会按什么价格出口钢铁。”

印度钢铁部发言人称，对于当局是否会考虑上调进口关税的问题，他不予置评，不过一位要求匿名的印度政府官员称，政府在考虑这个问题。

全球最大钢铁生产国--中国一个月的钢铁产量比印度九个月的产量都高。但中国经济放缓，意味着将面临每年钢铁产能过剩约1亿吨的局面。

**“印度境外制造”**

据Firoz称，印度生产一吨建筑用钢筋的成本可能要比中国最高多出15,000卢比(244美元)。

今年4-9月，出口至印度的钢铁跳增33%至419万吨，其中来自中国的进口大增108%至134万吨。钢铁商JSW预测，截至明年3月31日的财年间，印度的总钢铁进口量可能增加近一倍至900万吨。

“通过‘印度制造’，莫迪想说的是印度应该成为全球中心，当然也要全面满足我们自己的需求，”印度不锈钢发展协会主席N.C. Mathur说。

“但一些印度境外制造的东西反而在进入国内。这是个很大的威胁。这构成了一个持续的生存问题。”(完)

(编译 白云; 审校 杜明霞)

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