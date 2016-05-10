印度人民党公开莫迪文凭 反驳学历造假指控

路透新德里5月9日 - 印度人民党周一公开了总理莫迪的大学文凭，以反驳政敌关于莫迪学历造假的说法。

德里地区首席部长凯杰利瓦尔（Arvind Kejriwal）去年赢得在印度首都新德里的选举后，就加大力度抨击莫迪。

凯杰利瓦尔没有说莫迪为何要持有假文凭，但相关指责却触动了印度人民党的神经，令莫迪的名声面临风险。该说法已经在社交媒体上引发了各种愤怒的揣测。

印度人民党高级领导人高举着德里大学文学学士证书和古吉拉特大学政治学硕士证书，称这是莫迪的学历。

“非常不幸的是，我们不得不澄清总理的学历资格。”印度人民党主席阿米特·沙阿（Amit Shah）在新德里的新闻发布会上称。印度财长阿伦·贾伊特利（Arun Jaitley）也出席了发布会。

涉及的两所大学拒绝就莫迪的学位证书的真实性置评。

凯杰利瓦尔称，他有莫迪冒用同名之人学历的证据。

凯杰利瓦尔所在党的发言人Vikas Yogi支持相关说法，称莫迪学位证书上的日期和名字存在不一致的情况。

“我们愿意接受一位文盲总理。”该发言人说。“但不要一名在学历上撒谎的总理。”

印度人民党向记者分发了莫迪学位证书的复印件，该党的官员称凯杰利瓦尔应当就质疑莫迪的学历向全国道歉。（完）