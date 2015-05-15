焦点：印度农业深陷困境 莫迪政府面临挑战

路透印度肯纳/KAMARGAON 5月15日（记者 Rajendra Jadhav/Mayank Bhardwaj） - 莫迪担任印度总理仅一年，便面临可能让他受到困扰的挑战，即该国的农业部门深陷困境，而他本人也被批评未能采取足够措施。

莫迪曾承诺改善治理并推动经济增长，这让他在去年5月的大选中轻松获胜，领先优势堪称30年来之最。但农村危机导致莫迪支持率下滑，也让反对派找到了对其表达不满的新把柄。

由于伊朗核问题谈判及巴西货币贬值等事件加剧了全球商品供应过剩的影响，在始于去年10月至今年3月的作物季，印度农产品出口额下降逾11%至150亿美元。

出口下降压低农产品出厂价，而非季节性的降雨则令小麦、土豆、鹰嘴豆（chickpea）及油菜籽等冬季作物受损。农户们眼下没钱购买夏季播种的种子，而且气象学家预测6-10月雨季的降雨量将低于标准水平，这意味着下一个作物季的情况可能又不好。

“政府对农村危机反映迟钝的说法日渐盛行，”新德里智库RPG Foundation的总裁Pai Panandiker说。“对这种情况的处理稍有不善，只会招来麻烦，影响经济改革计划。”

印度农业仅占全国经济总量的15%，但却养活着该国六成人口。农村危机会产生严重的政治影响。

**拔除毒刺**

印度财政部长Arun Jaitley上周称，农业是印度经济面临的最大挑战，需要大规模的投资。

为了拔除农产品出口下滑及价格低迷的毒刺，印度政府放宽了地方机构收购小麦的质量要求，提高了橡胶和白糖的进口税，出台了鼓励原糖出口的优惠政策。

对一些农户而言，这样的应对措施远远不够，而且为时已晚。

“当你亏损1万卢比（156美元）时，他们给你100卢比。到目前为止，我们没有得到任何援助，”马哈拉施特拉邦Kamargaon村的一位农户说，其洋葱作物因降雨受损。

可以确定的是，有些引发危机的事件是印度政府无法控制的。

譬如，直到去年，伊朗一直以溢价购买印度白糖、豆粕、大麦及印度香米。如今，随着一些国家放松对伊朗的制裁，该国正在从其他国家和地区寻购此类商品。

与此同时，全球油价下跌打压用于生物燃料的粮食及油菜籽价格，同时也压低了运费，亚洲买家从南美进口玉米及豆粕等商品的价格变得便宜了。

卢比升值则进一步导致印度农产品出口失去竞争优势。

主要商品贸易商称，在截止到9月的作物年，印度农产品出口额可能会下降最多50亿美元，降幅接近20%，这将会是有记录以来的最大降幅。

农户们对于他们的收入为何下降是一头雾水。

“所有作物的价格怎么就下跌呢？”Kamargaon村的农户Anil Sathe说。Anil Sathe不得不又开始打零工，以维持生计。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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