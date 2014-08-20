印度总理公开征求意见 寻求置换苏制中央计划委员会

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新德里8月19日（记者Rajesh Kumar Singh） - 印度总理莫迪(Narendra Modi )周二公开征求建议，重塑苏联形制的中央计划委员会(Planning Commission)，与新的、开放式的政府管理相一致。
自5月当政以来，莫迪承诺革除官僚作风，打击腐败，改善印度商业环境，推动数年缓慢增长的经济向前发展。
印度的计划委员会是早年模仿苏联计划经济的产物。上周，莫迪宣布计划取缔计划委员会，代之以一个现代化机构，从而反映印度经济向市场化的转变，各邦将取代中央政体驱动经济增长。
“我们预见到，这个新设立的机构将契合21世纪印度的发展愿景，并将加强各邦的参与度，”莫迪在推特(Twitter)贴文中称，他还邀请公众为这个机构的设立过程献计献策。
参考民众意见是莫迪打破印度政统结构的最新举措。莫迪选择通过推特和脸书(facebook)与民众交流，并要求官员们抛开级别障碍直接向他提出建议。
莫迪表示其做法意在改进政府运作。但批评者认为在上台的两个多月里莫迪政府并无实质性的改变，只是作秀而已。
目前为止，印度经济低增长和高通胀的现状并无改观，要改变这一现状所需的更为严肃的重大改革也踪迹皆无。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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