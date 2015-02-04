印度总理莫迪或将在地方选举中落败

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透新德里2月3日 - 民调显示，印度总理莫迪(Narendra Modi)将面临去年执政以来的首次地方选举失败，这一结果将不利于他巩固权力以加速经济复苏。
执政的印度人民党(BJP)已命令几十名最高国家和地方领导，为本周末的高规格德里市议会选举做准备。德里市议会的一个小型反腐败政党有可能使该党在选战中受挫。
即便正在撰写本月联邦预算报告的财长杰特利(Arun Jaitley)也被任命助选，可能也无济于事。
莫迪需要在未来四年的多数地方选举中胜出，才能控制住议会两院，以履行他作出的就业和经济成长承诺。莫迪所属政党在上议院占少数席位，因此他力推的税收和外商投资相关法案在上议院遇到阻力。
调查显示，BJP将赢得27-32个席位，而过去一个世纪一直主政的印度国大党将只赢得两至七个席位，是在该市选举中的历史最差表现。
选举将于2月7日举行，结果将在三天后公布。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
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