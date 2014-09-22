莫迪称基地组织在印度不会得逞--CNN

路透新德里9月19日 - 印度总理莫迪称基地组织将很难在印度招募人员，他同时对印度穆斯林承诺为国家而战大加称赞。

基地组织本月早些时候宣布成立印度半岛分支以在该地区发动圣战。几天后，该组织宣称对一艘巴基斯坦海军船只劫持未遂事件负责。

莫迪称，印度穆斯林很爱国，他们不会背叛国家。

“印度穆斯林会为印度而活，也会为印度而死，他们不会希望印度遭遇任何不测，”莫迪对CNN称。“如果有人认为印度穆斯林会随着他人的节奏起舞，那则是痴心妄想。”

印度穆斯林人口估计为1.75亿人，占印度总人口的15%左右，为世界第三大穆斯林群体。

当被问及加入基地组织的印度穆斯林为何如此少时，莫迪称伊斯兰武装组织构成的并非是针对一个国家或一个种族的威胁，而是“人类与非人类”之间的战争。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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