焦点：印度总理莫迪改组内阁 铁腕风格惹争议

路透新德里11月13日（记者 Frank Jack Daniel/Rupam Jain Nair） - 史瓦卢普（Anil Swarup）正是印度总理莫迪仰仗的那类人，踌躇满志、擅长复杂决策和迅速行动。

莫迪延揽深得其信任的官员进入核心圈子。对20多名消息人士的采访显示，现在关键决策常常通过莫迪办公室及有关官员敲定，部长级官员的权威则被削弱。

史瓦卢普认为，对于那些愿意迎接挑战的人来说，现在堪称黄金时代。以他为例，这意味着要终结煤炭短缺的时代，这对莫迪来说是头等要务。之前煤炭短缺导致印度许多地区供不上电。

莫迪与一系列官员会面，很多情况下这些官员的顶头上司--部长们并不出席。莫迪与官员会面时要求后者果断决策，并承诺将提供所需的一切帮助。

史瓦卢普告诉路透：“他实际上是赋予官员全权委托。直接去行动就是了！”但史瓦卢普并未说赋予他的职责弱化了部长们的权力。

这类举措，以及类似指纹扫描检查出勤的创新管理举措，打破了印度以往决策迟滞的局面。过去决策拖沓催生腐败丑闻，并严重影响印度的投资环境。

莫迪的执政风格还令潜在竞争对手的异议减弱了，他对权力的牢牢掌握程度是英迪拉·甘地铁腕执政时期以来未曾见过的。

批评人士则视其为专制，指责莫迪在削弱印度的合议内阁制度。有政府官员警告称，在像印度这样情况复杂的国家，过于集权可能导致新的瓶颈。

政府否认莫迪干涉各部委，称莫迪的职责就是推动政策。

这种格局变化自从莫迪六个月前上任以来就已开始，莫迪当时宣称“所有重要政策事项”都在他的任务组合中。他很快就掌控人事任命，绕过部长们。

9月以来，公务员队伍已经进行了三次重大调整，全都在莫迪及其核心团队的监督下完成。有的高官突然发现自己被推到了聚光灯下，也有的发现自己被边缘化了。

而上周日莫迪宣布扩大内阁组成，且遵照知名经济学家萨勃拉曼尼亚（Arvind Subramanian）的建议重组财政部团队，应有助于提升政府能力。

**有人欢喜有人愁**

但并非所有人都对新的格局感到满意。

被排挤掉的官员将重整称之为“午夜大屠杀”，认为这拖慢了政策进程。在重整举措中“幸存”的官员则发牢骚说，现在不敢轻易做决策，生怕惹恼莫迪。

有关内阁成员被弱化权力的事例并不鲜见。

内政部官员称，内政部长辛格（Rajnath Singh）权力被削弱，之前有传言称其儿子招权纳贿。莫迪公开否认这些传言，表态支持辛格，但后来辛格便不受器重。

10月印巴边境发生严重交火时，几乎无人征询辛格的意见。

内政部一名高官说：“总理办公室直接与军方官员沟通。辛格在内政部就是个摆设。”另有官员表示，辛格在政府里排名第二，但他近来在内阁会议上少言寡语。

莫迪当初在古吉拉特邦担任首席部长的12年间，就喜欢直接和政府官员以及副部长们打交道。消息人士称，现在他想复制这样的模式。

就像当初在古吉拉特邦时那样，莫迪牢牢把控着对外沟通，限制媒体访问，把主要政策打上其个人标签。他还全面控制着印度人民党，保守派被边缘化，印度人民党主席由其亲信担任。

智库Gateway House的创始人Manjeet Kripalani说：“他觉得我们太弱了，因此他必须要牢牢控制（局面）。”

但还是有人担心集权和迅速行动的压力会导致错误决策。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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