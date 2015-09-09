印度总理莫迪召见经济领袖 探讨如何从中国困境中得利

印度总理莫迪周二在其官邸召见银行家和亿万富翁，商讨如何应对全球经济的波动，包括如何在中国市场及经济陷入困境之际掌握契机。国际货币基金组织(IMF)将印度经济体视为新兴市场中少有的一大亮点。莫迪则认为，资金出逃中国之际，正是印度吸引更多外资的好机会。但要想将中国的痛楚变成印度的福音绝非易事。投资者及企业越来越担心，莫迪上任以来的行动不够迅速，第二季经济成长年率已放缓至7%。路透