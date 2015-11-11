印度总理莫迪遭党内元老呛声

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透新德里11月10日（记者 Andrew MacAskill/Krishna N. Das） - 莫迪担任印度总理以来，首次面临其领导的人民党党内元老呛声，之前人民党在比哈尔邦的议会选举中惨败。
包括前副总理L.K. Advani在内的三位党内元老周二发表声明，对人民党的方向提出质疑，这可能令即将访英的莫迪感到难堪。
Advani、人民党前主席Murli Manohar Joshi以及前财长Yashwant Sinha在声明中说：“必须全面反思，检讨失败的原因、党内对少数人唯命是从的情况，以及共识特质是如何被摧毁的。”
对莫迪领导力的疑虑令人质疑其计划能否顺利实施，他计划将印度发展成全球重要大国，并追赶与中国之间的发展差距。
人民党在比哈尔邦议会选举中的失败，表明莫迪受欢迎程度下降，招致党内元老质疑。
前述声明中指出：“有的人，倘若人民党获胜，就会居功自傲了，但现在对于在比哈尔邦的灾难性结果，却想推卸责任。”
人民党发声明回应，称欢迎元老的指导。
莫迪周四将抵达英国，进行为期三天的访问，期间将主要着重于扩大贸易联系，并将在英国国会发表演讲。
莫迪和一些党内高层开会分析了在比哈尔邦落败的原因，但未将此归咎于特定个人。
卡内基国际和平基金会的Milan Vaishnav说：“由人民党元老写的这封信函，反映出了党内许多人私下议论、但不愿公开说的一些看法。”
“不幸的是，那些持不同意见的人在党内被边缘化了。所以，只有那些对该党日常运作发挥更重要作用的人理会、并重视信中的核心内容，这封信才能产生影响力。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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