印度局势动荡 总理莫迪沉默遭质疑

路透新德里2月24日 （记者 Andrew MacAskill/Douglas Busvine） - 在动荡局面席卷印度大学校园及哈里亚纳邦的情况下，印度总理莫迪采取了“沉默是金”的策略，这可能壮大其政治对手的声势。

顾问们称，莫迪了解事态，但不愿卷入公开场合的喧嚣辩论。

近期一名学生领袖因涉嫌煽动叛乱被捕后，全国数以千计的学生举行抗议。此外，哈里亚纳邦的种姓群体“贾特人”要求政府提供更多在政府和公共机构就业的岗位和更多教育机会，但遭到印度最高法院拒绝，此后爆发的骚乱导致人员伤亡。

“他（莫迪）认为，他之所以受欢迎，缘于他尽职尽责的严肃政治家形象，”莫迪所在执政党--人民党的一名领导人匿名表示，“他不愿（对事件）不断发表评论。”

一名顾问称，65岁的莫迪将针对近期动荡局面在国会作出冷静的评估。印度国会将开会讨论预算，当前对抗氛围可能进一步阻滞莫迪雄心勃勃的经济改革议程。

在去年印度爆发洪灾以及今年初武装分子实施袭击时，莫迪亦沉默寡言，这损害他以往呈现出的果断形象。

“这种沉默让人质疑他是否清楚自己的职责，”卡内基国际和平基金会的Milan Vaishnav表示。

“已经开始有这样的议论：我们本以为莫迪是决断者；一个像CEO的领导人。而如果现在有讯号表明他未必是我们之前所以为的高效管理者，那就真的有问题了。”

一项新的民调显示莫迪支持率持坚，但国大党已摆脱2014年选举时的惨淡表现，表明后者阻挠改革、聆听抗议者声音的策略有效。

据《今日印度》（India Today）杂志上周发布的一项调查，若现在举行大选，莫迪领导的政党联盟将胜出，但优势会急剧缩小，国大党的席位比例则将增加一倍。（完）