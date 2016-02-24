印度局势动荡 总理莫迪沉默遭质疑

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里2月24日 （记者 Andrew MacAskill/Douglas Busvine） - 在动荡局面席卷印度大学校园及哈里亚纳邦的情况下，印度总理莫迪采取了“沉默是金”的策略，这可能壮大其政治对手的声势。
顾问们称，莫迪了解事态，但不愿卷入公开场合的喧嚣辩论。
近期一名学生领袖因涉嫌煽动叛乱被捕后，全国数以千计的学生举行抗议。此外，哈里亚纳邦的种姓群体“贾特人”要求政府提供更多在政府和公共机构就业的岗位和更多教育机会，但遭到印度最高法院拒绝，此后爆发的骚乱导致人员伤亡。
“他（莫迪）认为，他之所以受欢迎，缘于他尽职尽责的严肃政治家形象，”莫迪所在执政党--人民党的一名领导人匿名表示，“他不愿（对事件）不断发表评论。”
一名顾问称，65岁的莫迪将针对近期动荡局面在国会作出冷静的评估。印度国会将开会讨论预算，当前对抗氛围可能进一步阻滞莫迪雄心勃勃的经济改革议程。
在去年印度爆发洪灾以及今年初武装分子实施袭击时，莫迪亦沉默寡言，这损害他以往呈现出的果断形象。
“这种沉默让人质疑他是否清楚自己的职责，”卡内基国际和平基金会的Milan Vaishnav表示。
“已经开始有这样的议论：我们本以为莫迪是决断者；一个像CEO的领导人。而如果现在有讯号表明他未必是我们之前所以为的高效管理者，那就真的有问题了。”
一项新的民调显示莫迪支持率持坚，但国大党已摆脱2014年选举时的惨淡表现，表明后者阻挠改革、聆听抗议者声音的策略有效。
据《今日印度》（India Today）杂志上周发布的一项调查，若现在举行大选，莫迪领导的政党联盟将胜出，但优势会急剧缩小，国大党的席位比例则将增加一倍。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
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