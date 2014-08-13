印度总理莫迪似重蹈前政府老路，一些支持者心灰意冷

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里8月13日（记者 Sanjeev Miglani） - 当初作为竞选者时，莫迪曾承诺进行全面市场改革，以推动印度经济复苏，让国家良好运转。而作为总理，莫迪明显在重走前政府的老路，这令其仰慕者大失所望。

对于曾在莫迪竞选时充当啦啦队队长、怀揣着撒切尔革命梦想的一些经济学家和商界领袖而言，莫迪似乎并没有倾听他们的心声。莫迪赢得大选后的三个月，这些人的观点不被重视的情况日趋明显。

“眼下，动力正在丧失，虽然可能还会恢复，但我们已经失去了那一刻，”知名经济学家德布罗（Bibek Debroy）说。

德布罗对路透称，迄今为止，尚无迹象显示在因腐败和过度监管而变得脆弱不堪的各个机构出现承诺的变革。许多印度人对腐败和过度监管现象深恶痛绝。

在令人振奋的竞选时期，莫迪和他的支持者们似乎心心相印，一致向前中左翼政府多年来的浪费和政策瘫痪开炮，让民众有了会出现“最低干涉、最佳治理”政府的憧憬。

但如今，63岁的莫迪给人一种其推进改革的步伐有些蹒跚的感觉。莫迪是印度人民党（BJP）的铁腕人物，曾凭借推动家乡古吉拉特邦经济高速增长而赢得声誉。

公平地说，莫迪政府有五年的任期来实现将印度变成经济和军事大国的目标。

**喜欢用Twitter，但话语不多**

作为竞选者，莫迪可谓无处不在，甚至以动画形象出现在了他没有到访过的地方。现在作为总理，莫迪行事低调，喜欢通过Twitter交流。

包括哥伦比亚大学资深经济学家Jagdish Bhagwati在内的一些莫迪的高级别支持者，迄今尚未在莫迪政府担任一官半职。Bhagwati曾将莫迪的崛起称赞为印度的拐点。

Bhagwati拒绝就莫迪政府迄今的表现发表评论。Bhagwati曾在4月对路透表示，希望在为总理提供建议的一个外部委员会谋得职位。

他在一份电邮中指出，各方对莫迪前三个月的执政表现反响不一。

虽然莫迪还未公布重大政策举动，但他一直把关注重点放在政府的责任感上，还坚持要求内阁部长在公共廉洁方面保持高标准。

“公平地说，莫迪已经采取了不少措施，这些措施会使在印度做生意变得更容易些，”一位要求匿名的银行家说。

有一位知名的西方投资者也持不同的看法。

美国地产大亨特朗普（Donald Trump）周二称，他计划在印度房地产及酒店业“大规模投资”，理由是他认为该国新政府能使经济增长复苏。

“我觉得印度是很好的投资地，（新政府）的上台让印度的投资环境变得更好，”正在印度的特朗普说。特朗普与印度公司Lodha Group合作在孟买推出Trump Tower项目，这是他在印度金融中心孟买的首个项目。（完）