印度邀请巴基斯坦等邻国领导人参加莫迪就职仪式

路透新德里5月21日 - 印度候任总理莫迪周三作出史无前例的举动，邀请巴基斯坦及其他邻国的领导人参加下周举行的总理就职仪式，表明他有意成为一位地区领导人。

作为地区大国，印度因贸易、移民及河流共享等问题与邻国的关系长期困难，与巴基斯坦的关系尤为紧张，与尼泊尔和孟加拉国等小国的关系也不是很好。

印度政府及人民党成员称，共有八位南亚国家的领导人受邀参加莫迪的就职仪式，巴基斯坦总理谢里夫也在其内。

“印度外交国务秘书苏嘉塔·辛格（Sujatha Singh）向南亚区域合作联盟（SAARC）成员国的外交机构致函，邀请他们的领导人参加5月26日举行的就职仪式，”印度外交部发言人Syed Akbaruddin在Twitter上称。

如果谢里夫应邀参加莫迪的就职仪式，那将会是印巴两国历史上的首个此类活动。目前尚不清楚谢里夫是否会接受邀请。

巴基斯坦驻新德里特派使节团称，他们还没有接到邀请。斯里兰卡总统马欣达·拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）的办公室称，拉贾帕克萨将前往德里参加莫迪的就职仪式。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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