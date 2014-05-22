印度邀请巴基斯坦等邻国领导人参加莫迪就职仪式

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透新德里5月21日 - 印度候任总理莫迪周三作出史无前例的举动，邀请巴基斯坦及其他邻国的领导人参加下周举行的总理就职仪式，表明他有意成为一位地区领导人。
作为地区大国，印度因贸易、移民及河流共享等问题与邻国的关系长期困难，与巴基斯坦的关系尤为紧张，与尼泊尔和孟加拉国等小国的关系也不是很好。
印度政府及人民党成员称，共有八位南亚国家的领导人受邀参加莫迪的就职仪式，巴基斯坦总理谢里夫也在其内。
“印度外交国务秘书苏嘉塔·辛格（Sujatha Singh）向南亚区域合作联盟（SAARC）成员国的外交机构致函，邀请他们的领导人参加5月26日举行的就职仪式，”印度外交部发言人Syed Akbaruddin在Twitter上称。
如果谢里夫应邀参加莫迪的就职仪式，那将会是印巴两国历史上的首个此类活动。目前尚不清楚谢里夫是否会接受邀请。
巴基斯坦驻新德里特派使节团称，他们还没有接到邀请。斯里兰卡总统马欣达·拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）的办公室称，拉贾帕克萨将前往德里参加莫迪的就职仪式。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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