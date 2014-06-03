印度总理莫迪加强国家安全团队 着眼巴基斯坦和中国

路透新德里6月1日（记者 Sanjeev Miglani） - 印度新任总理莫迪选择拥有多年处理巴基斯坦事务经验的前特工Ajit Doval担任其国家安全顾问；官员们称，此举暗示印度对宿敌巴基斯坦的态度更加强硬。

Doval的任命以及前印度陆军参谋长V.K. Singh被任命为东北部地区的联邦部长凸显莫迪加强国家安全的计划。

两人都直接向莫迪汇报，反映了莫迪处理巴基斯坦和中国两大外部安全忧虑的意向。

Doval以镇压叛乱而闻名，长期提倡对武装组织采取强力行动，虽然他所参与的行动暗示一定程度的实用主义。

“Doval不墨守成规。估计他会进行改革。”一名拥有多年经验的情报官员匿名说道。

该官员预计，新的安全团队料推进边境基础设施的迅速扩张，并精简情报机构以提高效率。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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