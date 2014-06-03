印度总理莫迪加强国家安全团队 着眼巴基斯坦和中国

美军将萨德零部件运至韩国部署地点 朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透新德里6月1日（记者 Sanjeev Miglani） - 印度新任总理莫迪选择拥有多年处理巴基斯坦事务经验的前特工Ajit Doval担任其国家安全顾问；官员们称，此举暗示印度对宿敌巴基斯坦的态度更加强硬。
Doval的任命以及前印度陆军参谋长V.K. Singh被任命为东北部地区的联邦部长凸显莫迪加强国家安全的计划。
两人都直接向莫迪汇报，反映了莫迪处理巴基斯坦和中国两大外部安全忧虑的意向。
Doval以镇压叛乱而闻名，长期提倡对武装组织采取强力行动，虽然他所参与的行动暗示一定程度的实用主义。
“Doval不墨守成规。估计他会进行改革。”一名拥有多年经验的情报官员匿名说道。
该官员预计，新的安全团队料推进边境基础设施的迅速扩张，并精简情报机构以提高效率。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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