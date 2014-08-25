印度新总理莫迪民望上升

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里8月22日 - 民调显示，印度超过70%的民众对总理莫迪上任近三个月的表现感到满意，将其视为带领经济回到正轨的最佳人选。

今日印度（India Today）与汉莎研究公司（Hansa Research）联合进行的此项民调结果，与政治经济学家对莫迪表现出的失望形成鲜明反差。不少经济学家对莫迪未推出重大改革举措感到失望。

此项民调在印度全国范围进行，调查了12,430人，结果发现莫迪领导的人民党自执政以来支持率上升。

民调显示，若现在进行选举，有40%的受访者愿投票给人民党，这高于三个月前选举中人民党31%的得票率。而以往在印度，通常政府上任后不久，民众的不满情绪就会上升，尤其是在期望甚殷的情况下。

莫迪上任后，已多次承诺将消除官僚主义、遏制腐败，与此同时莫迪政府正试图重振印度经济。

虽然印度经济已经有了些复苏的迹象，但莫迪尚未宣布全面市场改革，批评人士称他话说得漂亮，但在真正落实竞选承诺方面做得不多。

但最新民调显示，有65%的受访者相信莫迪在六个月后能将经济带回正轨，认为人民党是带领印度发展的最好选择。（完）