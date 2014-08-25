印度新总理莫迪民望上升

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里8月22日 - 民调显示，印度超过70%的民众对总理莫迪上任近三个月的表现感到满意，将其视为带领经济回到正轨的最佳人选。
今日印度（India Today）与汉莎研究公司（Hansa Research）联合进行的此项民调结果，与政治经济学家对莫迪表现出的失望形成鲜明反差。不少经济学家对莫迪未推出重大改革举措感到失望。
此项民调在印度全国范围进行，调查了12,430人，结果发现莫迪领导的人民党自执政以来支持率上升。
民调显示，若现在进行选举，有40%的受访者愿投票给人民党，这高于三个月前选举中人民党31%的得票率。而以往在印度，通常政府上任后不久，民众的不满情绪就会上升，尤其是在期望甚殷的情况下。
莫迪上任后，已多次承诺将消除官僚主义、遏制腐败，与此同时莫迪政府正试图重振印度经济。
虽然印度经济已经有了些复苏的迹象，但莫迪尚未宣布全面市场改革，批评人士称他话说得漂亮，但在真正落实竞选承诺方面做得不多。
但最新民调显示，有65%的受访者相信莫迪在六个月后能将经济带回正轨，认为人民党是带领印度发展的最好选择。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。