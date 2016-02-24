印度局势动荡 总理莫迪沉默遭质疑

在动荡局面席卷印度大学校园及哈里亚纳邦的情况下，印度总理莫迪采取了“沉默是金”的策略，遭到外界质疑，且可能壮大其政治对手的声势。顾问称，莫迪了解事态，但不愿卷入公开场合的辩论，将针对近期动荡局面在国会作出冷静的评估。在去年印度爆发洪灾以及今年初武装分子实施袭击时，莫迪亦沉默寡言，这损害他以往呈现出的果断形象。路透