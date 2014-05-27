印度新总理莫迪宣誓就职 称将书写“光辉未来”

印度新总理莫迪（Narendra Modi）周一宣誓就职，总统慕克吉主持仪式，就职仪式通过电视直播。莫迪称：“我们将一起书写印度的光辉未来。让我们一起梦想一个强大的、发达的、包容的印度，积极与国际社会合作，促进世界和平和发展。”莫迪邀请了南亚各国领导人出席其就职典礼，其中包括巴基斯坦总理谢里夫，这在印巴双边关系中颇为罕见。图为莫迪宣誓就职。路透