印度总理莫迪访问英国 期待签署贸易协议并巩固地位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月12日 - 印度总理莫迪周四开始访问英国，他期待此访能达成大规模贸易协议，并提升自己的权威。此前，印度执政党在比哈尔邦选举中落败。
外交官们称，莫迪访问伦敦期间可能签署价值80-120亿英镑（120-180亿美元）的协议，莫迪非常想再购买20架BAE Systems 生产的鹰（Hawk）式教练机。
此次访问的情感高潮可能是周五在温布利球场举行的大型集会，莫迪将向6万左右移民到英国的印度支持者发表演讲，这样的印度移民有150万。
这是2006年以来印度总理首次访问英国。莫迪料将获得隆重欢迎，他的盟友期待这些景象将重新树立他的权威和在世界舞台上的地位。
不过反对莫迪的组织也在计划举行抗议，他们反对他们眼中印度执政党激进的民族主义议程。莫迪在这个问题上还遭到了英国媒体的广泛批评。
莫迪周四将会见英国首相卡梅伦，双方将举行联合新闻发布会。
莫迪随后将到英国议会发表演讲，此后将前往市政厅向商业人士发表演讲。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”