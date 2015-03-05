印度总理莫迪将出访印度洋岛国 抗衡中国影响力

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里3月5日 - 印度总理莫迪下周将向印度洋岛国提供广泛的军事和民用援助，以图从中国手中夺回一些影响力。
莫迪将出访斯里兰卡、马尔代夫、毛里求斯和塞舌尔，届时将提供以上承诺。数十年来，历届印度政府对这些岛国重视不足，莫迪将是28年里首位出访斯里兰卡的印度总理。
中国企业在印度洋小岛国建设港口、发电厂和高速公路。中国海军触角也已伸入印度洋，去年中国潜艇停靠斯里兰卡，刺激了印度神经。
印度官员称，印度期望将这些岛国纳入一个更加紧密的安全体系。
莫迪将于3月10日启程，斯里兰卡将是他此行的首要目标。斯里兰卡新政府对中国影响力上升感到不安，正在重新审查上届政府与中国的合同，并排除了近期内中国潜艇停靠斯里兰卡的可能性。
印度官员称，预计莫迪寻求加强双边防卫和安全合作，并争取斯里兰卡最终批准印度国家电力集团（National Thermal Power Corporation）在斯里兰卡东部港口城市亭可马里（Trincomalee）兴建一座500兆瓦的发电厂。
斯里兰卡政府官员称，两国此前亦就加强军事训练进行了磋商。
*安全需求*
印度一名国防官员称，印度国防部去年进行了一项调研，以确定印度洋岛国的海上需求，并已开始着手解决。
莫迪将在毛里求斯参加一艘排水量1,300吨印度产巡逻船的服役仪式，这是这类印度外销船舶里的第一艘，其中还包括正在印度造船厂建造的快速攻击艇。
据印度国防部评估，其他岛国也需要类似的海上援助。
斯里兰卡亦需要渔业巡逻方面的协助，而马尔代夫需要海盗监控方面的协助，以及防御在该国寻求避难所的伊斯兰国支持者的威胁。
在莫迪访问期间，印度和塞舌尔计划签署一份协议，对塞舌尔群岛周边水域进行测绘。
但印度国家海事基金会（National Maritime Foundation of India）主任、印度洋安全问题专家Vijay Sakhuja表示，莫迪不应逼迫小国在印度和中国之间选边站队。
“中国公开向马尔代夫、斯里兰卡、塞舌尔和毛里求斯提供军事支持，令印度极度不安。但莫迪最好保持谨慎，避免提及此事，否则会令小岛国陷入选择‘印度还是中国’的两难困境。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
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