印度总理妻子不满全天候安保，要求政府解释

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里11月25日 - 莫迪出任印度总理前，与他已分居数十年的妻子贾索达班（Jashodaben Modi）不为人知，而如今她即便是搭乘三轮车出门，也有持枪警卫全天候保护，她对此提出质疑。
62岁的贾索达班生活在印度西部的古吉拉特邦，她声称已提出申请，要求当局解释为何在莫迪5月当选总理后，她就被严密保护起来。贾索达班的哥哥阿肖克（Ashok Modi）表示支持贾索达班的举动。
她电话中接受路透采访时抱怨称，身边总是有五个警卫，她或亲戚得给他们做吃的，还要给他们准备睡觉的地方。
她说：“我要出门的时候，实在是一片混乱，因为我搭乘公共交通，警卫们则乘有空调的轿车跟着我。”
莫迪的妻子是名退休小学教师，45年前莫迪决定和他分居后，她就和兄弟一起生活。
贾索达班从未考虑过离婚，长期为莫迪祈祷平安。
莫迪今年早些时候在选举文件中披露已婚，此后贾索达班进入公众视野。
莫迪从未谈过他的妻子，但他的亲友说两人当初是包办婚姻，这是当初的传统，尤其是在贫困人家。
保卫贾索达班安全的，是参照美国特勤局模式的特别卫队（Special Protection Group）。根据法律，特别卫队负责总理及其直系亲属的安全。
阿肖克说：“我不想给我妹夫任何难堪，我不需要任何优待，但我希望政府能理解，这些警卫成了我们家的经济负担。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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