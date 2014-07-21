泰国将重新成为大米第一大出口国

2014年7月3日在曼谷一家仓库拍到的大米。 REUTERS/Chaiwat Subprasom

路透孟买/曼谷7月21日（记者 Rajendra Jadhav/Apornrath Phoonphongphiphat） - 随着季风季降雨量少影响印度大米收成，泰国即将重新成为全球头号大米出口国，泰国军政府可以减少庞大的大米库存。

印度大米出口下降，可让泰国为大米出口争取到更好的价格，为泰国政府减少损失。之前泰国借助耗资庞大的政府干预制度囤积了大批大米，不过一直在以较大折扣出口大米。

“这是泰国以具有竞争力的价格售出庞大（大米）库存的良机，”曼谷Novel Agritrading公司的常务董事Kiattisak Kallayasirivat说。

泰国计划从8月开始每月出口大米50-60万吨。按照这样的出口量，该国需大约三年时间才能售完英拉政府大米收购计划囤积的1,800万吨库存。

“泰国眼下可以获得更高的价格，因为需求增加，而且我们担心印度方面的供应量，”一位新加坡贸易商称。“价格上涨能在一定程度上减少泰国政府的损失。”

泰国商务部负责外贸的官员Duangporn Rodphaya称，由于降雨量少导致印度大米供应下降，今年泰国大米出口量预计达到1,000万吨，与2011年创纪录的出口量1,060万吨数字接近。

印度两年前超越泰国，成为全球最大的大米出口国。

但由于印度6-9月季风季前六周的降雨量比往年平均降雨量低40%，今年印度大米产量可能因此受创。

在截止3月31日的一年时间内，印度大米出口量为创纪录的1,086万吨。印度大米出口商Pattabhi Agro Foods Pvt Ltd的常务董事B.V. Krishna Rao称，2014/15年度印度大米出口量预计会降至800万吨。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。